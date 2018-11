Geslaagde Oud-Volendam-middag van de KBO in de Jozef

De KBO afdeling Edam-Volendam organiseerde donderdag in de Jozef een Oud-Volendam-middag. Jan Schilder (Vik) was gevraagd deze fotomiddag te verzorgen en vele foto’s van Oud-Volendam en familie- en portretfoto’s passeerden de revue.

De plaatjes werden door Evert Koning met de muis aangeklikt zodat ze op het grote scherm geprojecteerd werden. Er was best veel animo voor deze fotomiddag, want over de honderd KBO-leden waren naar de Jozef gekomen. De entree was gratis en de senioren zaten gezellig bij elkaar en genoten zichtbaar van de oude foto’s. Het werd een middag van herkenning met de oude beelden uit hun jeugd. Vele bekende personen en dorpsfiguren passeerden de revue, waarbij Jan Schilder (Vik) de namen noemde en enkele anekdotes erbij vermeldde.