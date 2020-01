Handbaldames missen teveel kansen en verliezen

De wedstrijd het op de vierde plek staande Quintus begon goed voor de handbaldames van Garage Kil/Volendam: na tien minuten spelen was de stand 6-2 en was ieder schot raak. Daarna was de scherpte weg, Quintus kwam beter in het spel en de gasten namen de regie volledig over.

Na een prachtige safe van keepster Nicole Rep bij de stand 8-11 kwam Volendam nog voor rust terug tot 11-11. Zoals ook al in de eerste helft werd na de pauze de bal ook weer regelmatig tegen de paal of lat gegooid of de keepster van Quintus stond in de weg.

Aan kansen dus geen gebrek maar als je in een helft maar zes keer tot scoren komt, weet je dat je de wedstrijd gaat verliezen. Volendam was niet slechter dan Quintus maar er kwam toch een eindstand van 17-23 op de wedstrijdformulieren te staan.