Handbaldames winnen ruim van hekkensluiter DSVD

De debutant in de eredivisie sluit het jaar, door deze overwinning, af met een plekje in het linkerrijtje, al ging het in het begin van de wedstrijd niet allemaal even soepel.

Na een aarzelende start keken de Volendammers tegen een 4-8 achterstand aan en was het even tijd voor een time-out. De wedstrijd werd volledig overgenomen en met de rust was de stand alweer 16-11 in het voordeel van Volendam.

Ook in de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde, Volendam domineerde en scoorde er lustig op los. Met een mooie 34-21 eindstand werden de gasten uit Deurningen huiswaarts gestuurd en Volendam staat voorlopig op een mooie vijfde plaats.