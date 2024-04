‘Triest hoe dit besproken wordt’

De locatiekeuze voor De Trimaran is in toenemende mate ingewikkeld geworden en is met minimaal een maand uitgesteld. Afgelopen donderdag vielen er in de gemeenteraad harde woorden vanuit vele fracties over de besluitvorming en de handelswijze van het college en raadsleden. Op een wijze die in deze termijn nog niet waarneembaar was, kreeg met name het lokale bestuur te maken met behoorlijk felle kritiek. De verontwaardiging van partijen ging vooral over de gang van zaken rond de besluitvorming: te weinig geboden informatie, die soms tevens te laat kwam.