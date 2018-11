Indrukwekkende Allerzielenviering in de Mariakerk

Op 2 november is het Allerzielen, dan worden in de katholieke kerk alle dierbare overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht. Dat waren in de parochie HH. Maria en Vincentius in totaal 154 gestorvenen. In de Mariakerk was als eerste op woensdagavond 31 oktober de Allerzielenviering. Voorgangers waren pastoor Stomph en kapelaan Goos, terwijl lector Jan Tol de lezingen voorlas en twee gedichten opdroeg.