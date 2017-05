Indy Veerman mascotte van FC Volendam



Donderdag was de 9-jarige Indy Veerman, die woont op het Be-gerslant 18, mascotte van de FC tijdens de eerste wedstrijd in de halve finale van de nacompetitie tegen NAC. Indy’s ouders, Klaas en Yvonne Veerman en zus Kim waren ook in het Kras-stadion present.

De mascotte liep samen met arbiter Van der Graaf het veld op en pakte de wedstrijdbal op. Na de spannende wedstrijd die in 2-2 eindigde, huldigde Indy Veerman de ‘Man of the Match’ en dat was Rodney Antwi, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Grand-Café “De Dijk” kreeg aangeboden.

De favoriete speler van FC Volendam van de mascotte is Joey Veerman en Messi vindt zij de beste voetballer ter wereld.