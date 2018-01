Infoavond over asfalteren Mgr. C. Veermanlaan

Maandag 29 januari is gestart met het asfalteren van de Mgr. Veermanlaan en Schoklandstraat. Door Geert van Niekerken en Wijnand de Jong (werk- en projectleider Openbare Werken) werd een informatieavond opgezet in het kantoor van Openbare Werken aan de Mgr. C. Veermanlaan.

De omwonenden konden hier in twee sessies, van 18.30-20.00 en 20.30-22.00 uur terecht om de tekeningen van de asfaltering in te zien. Namens KWS Infra, die de omvangrijke klus uit gaat voeren, waren present Martijn Helder en Bart de Bruijn. Bij hen konden de geïnteresseerden terecht voor al hun vragen over het asfalteren van de Mgr. C. Veermanlaan.

Het asfalteren van deze doorgaande busroute vergt een fikse investering voor de gemeente Edam-Volendam. De kosten bedragen in totaal 1,7 miljoen euro.