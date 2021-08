FC Volendam opent vanavond tegen Eindhoven

Jonk: ‘Ik ben zeer nieuwsgierig’

Na een uitstekende voorbereiding, waarin van clubs als PEC Zwolle en Heracles werd gewonnen, gaat het vrijdagavond om het echie voor FC Volendam. ,,We hebben goede dingen neergezet, maar nu gaat het echt beginnen. Dan moet blijken hoe stabiel we zijn als er dingen gebeuren tijdens een wedstrijd. Ik ben zeer nieuwsgierig”, zegt trainer Wim Jonk vooraf.

Door Eddy Veerman

Hij mist Derry John Murkin - die in het gips zit - voorlopig en Boy Deul ontbreekt ook nog. Denso Kasius (ziek) trainde donderdagmorgen voor het eerste deze week weer mee. ,,Vanuit Jong FC Volendam komen er gelukkig ook jongens door.” Kevin Visser is nog niet klaar voor een basisplaats. ,,Als je er zo lang uit bent geweest – en hij had ook nog een terugval – dan heb je ritme nodig. Maar hij is zo gedreven, die komt er wel aan.”

,,Met het degraderen van VVV, FC Emmen en ADO Den Haag is de Keuken Kampioen Divisie er sterker op geworden”, meent Jonk. ,,Na tien wedstrijden kun je pas zien hoe de daadwerkelijke kracht van alle clubs is. Veel ploegen hebben nieuwe jongens moeten inpassen.”

Italiaans toptalent komt, Van de Ven gaat mogelijk

Dinsdag verscheen hij voor het eerst op het trainingsveld, het Italiaanse toptalent Gaetano Oristanio (18). Het succesverhaal met Samuele Mulattieri heeft een meervoudig vervolg gekregen, want na de spits en doelman Filip Stankovic, die bijna twee weken in Volendam is en vrijdag in de basis begint, wordt hij de derde huurling van de Italiaanse kampioen Inter Milaan die hier neerstrijkt. ,,Een mooie speler, hij kan vreselijk goed voetballen”, heeft Wim Jonk al gezien. Maar Oristanio is in tegenstelling tot de Stankovic nog niet speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Eindhoven. ,,Daarnaast heeft hij een maand vakantie achter de rug. Hij mocht daarvoor nog aansluiten bij de training van het eerste van Internazionale.”

Stankovic sprak voorafgaand met Samuele Mulattieri, waarmee hij samenspeelde in de Inter-jeugd, en kreeg positieve feedback over FC Volendam te horen. ,,Namens ons zijn Ruben Jongkind en Jasper van Leeuwen na afloop van vorig seizoen naar Milaan geweest om daar te praten. Ze kennen daar onze achtergrond, hebben gezien dat het heel goed is verlopen met Samuele, dat versterkt ons verhaal en daarom zijn ze bereid om goede spelers aan ons uit te lenen, om ze hier te laten ontwikkelen”, zegt Wim Jonk, zelf oud-speler van de club.

Tegenover de komst van de Italiaanse tiener staat het mogelijke vertrek van Micky van de Ven (Foto). Woensdag ontbrak hij op de training van Volendam, dat hem toestemming gaf om samen met zijn vader en zijn zaakwaarnemer naar Marseille te vliegen en daar in gesprek te gaan met een afvaardiging van de Ligue 1-club Olympique. Donderdagmorgen stond de Wormerveerder, die met lichte knieklachten kampt, weer op het trainingsveld van de FC en trainer Wim Jonk nam hem ook op in de basisopstelling tijdens het laatste deel van de training. ,,Micky kan spelen. We hebben samen een hele goede band opgebouwd en praten er over. Dit zijn speciale momenten in de carrière van een speler, dat is best spannend voor een negentienjarige jongen.”

Het zou de grootste transfer in de geschiedenis van de club FC Volendam kunnen worden. ,,Olympique heeft concreet interesse getoond en Micky is daar gaan kijken en praten”, zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen. ,,Nu is het aan Olympique.”