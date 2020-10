Liefde is...

Jos & Nel, een bijzonder stel…

,,Nel’s ouders hadden vijf meiden over de vloer, dus ik kon kiezen. Waarom ik dan voor Nel koos? Ze had maatje 34, was 50 kilo, lang zwart haar en had prachtige borsten. Die keuze was snel gemaakt, haha!” De toon is gezet, het kan nog wel eens een leuk gesprek worden.

Door Jan Koning





Jossie Sondag en Nel Vik zijn al 47 jaar een stel en wat voor een stel. ,,De vonk sloeg over toen ik door mijn latere schoonvader Jaap Vik werd gevraagd om Nel even op te halen uit de Passage Bar. Die avond hebben we wel effe gezoend”, vertelt Jos.

Nel is op dat moment zestien en Jos is haar eerste vriendje. ,,Ik heb geen idee meer waar ik op viel. Op alles denk ik.” Jos: ,,Dat je dat nog moet vragen, ik bedoel; dit is hem toch, of niet?” Als Jos met zijn handen over zijn nog fitte lichaam strijkt, begint Nel keihard te lachen.

‘De seks is goed

en ze kan

lekker koken.

Wat wil je nog meer?’

,,Zo is hij dus altijd al geweest. Hij zag er goed uit, had een vlotte babbel en heeft stiekem toch een heel klein hartje. Hij is namelijk ontzettend lief. Daarbij ging hij ook gewoon niet meer weg. Iedere dag kwam hij weer aangereden op z’n brommertje vanuit Monnickendam.”

Jos: ,,Als ik hier kwam, zag ik dat Nel altijd heel erg met haar familie bezig was. Ze voedde haar broertje Carlo al op en ik denk dat dit er onbewust voor heeft gezorgd dat ik op Nel viel. Dat zorgzame is toch wel iets waar wij mannen altijd naar op zoek zijn. Ieder mens, denk ik wel.”

Nel: ,,In onze verkeringstijd gingen we altijd uit samen. Met mijn broer Piet en Next One mee, of op stap met Johnny van de Map en Marie Wals en met Kees ‘Skieterhout’ en Marie. Of we gingen naar de stad met de Geitenbreiers en al die andere gekken, zoals Lou Kok en zo. Een topjeugd op dat gebied.” Behalve uitgaan, is reizen door de jaren heen altijd een favoriete bezigheid geweest van Jos en Nel. Op een van deze reizen wordt hun eerste kind Leo verwekt.

,,Dat was in Benidorm”, laat Nel weten. ,,Ik was nog maar achttien. Ik durfde het ook niet tegen mijn ouders te zeggen. Tot ik bijna vier maanden zwanger was en mijn vrienden vroegen of het niet eens tijd werd.” Jos: ,,Dus heb ik het tegen mijn vader gezegd en die belde mijn schoonvader op. Waarop ik Jaap hoorde zeggen, ‘Hey Neeltje, ze moet trouwen.’ Was dat ook weer achter de rug.”

Nel: ,,In het begin was het wel effe schrikken, maar ik was aan de andere kant ook heel trots om jong moeder te zijn. Mensen vroegen me in het begin nog wel eens of Leo mijn broertje was. Als ik dan zei dat het mijn kind was, konden ze het niet geloven.”

Jos – nog maar negentien als hij voor het eerst vader wordt – heeft het jong vader worden ook als iets positiefs ervaren. ,,Je doet namelijk dingen met je kinderen die je op oudere leeftijd niet meer zou doen. Wij gingen bijvoorbeeld met Leo mee naar de Heineken Music Hall als hij daar stond te draaien. Of naar de Fun Factory. Dat doe je niet meer zo snel als je zestig bent. Wij wel en dat is toch wel iets unieks. De kinderen waren ook ontzettend open naar ons toe. Leo legde zijn pakkie shag op tafel en zei ‘ik rook en je doet het er maar mee’.”

,,Terwijl Carolien thuiskwam en zonder blikken of blozen vertelde dat ze het voor het eerst gedaan had en het nog lekker vond ook. Zo ging dat bij ons thuis.” Dit alles tekent het karakter van Jos en Nel. Beiden een open boek met het hart meer dan op de goede plek. Nel: ,,Het is hier altijd al de zoete inval geweest. Dat was al zo toen mijn ouders er nog woonden en is het nu nog steeds.” Jos: ,,Nel is ook gewend om voor een weeshuis te koken, want Leo komt eten, Carolien en Piet eten een hapje mee. Ze brengt een bordje eten bij Rose in Purmerend en we hadden hier vroeger eenden in de sloot, maar dat zijn nu zwanen. Zo erg zijn ze gegroeid.”

Een bijzonder stel, Jos en Nel. Al 47 jaar samen en nog steeds zielsgelukkig. ,,De seks is goed, ze kan goed koken en we kunnen nog steeds goed door een deur. Om de beurt dan, want we kunnen er niet meer tegelijk doorheen”, lacht Jos. ,,Het was dan ook niet zo moeilijk om het zolang samen vol te houden. Als het aan mij ligt, plakken we er nog wel een jaar of dertig aan vast, waarin we samen genieten van onze geweldige kinderen en kleinkinderen waar we ontzettend trots op zijn.” Nel: ,,Ach, waarom ook niet. Het is er eentje met een gebruiksaanwijzing, maar zoals ik al zei; hij is ook weer zo godverdommes lief.”