Kerstmarkt in de ‘Poort van Volendam’

Voor de winkels aan de Julianaweg, ‘De Poort van Volendam’ vond zaterdag een Kerstmarkt plaats. Er stonden diverse kramen opgesteld en hier kon het winkelend publiek terecht voor knallende Kerstaanbiedingen.

Edwin Bosma van Smile Computers had zijn kookkunst botgevierd op tomatensoep en snert. Dit konden de bezoekers gratis proeven. De Kerstman was ook aanwezig. De kinderen konden met hem op de foto.

Een bank was neergezet en erachter als decor een winterlandschap. Door Mario Hodek werden de foto’s genomen die de kinderen meteen mee naar huis konden. Verder waren er proeverijen. Hoewel er af en toe een buitje was, werd de Kerstmarkt goed bezocht. Vooral ’s middags, toen het zonnetje doorbrak en het ideaal weer was voor een wandelingetje, was het lekker druk op de Julianaweg.