Kerstmarkt in en rond winkelcentrum De Stient

Zondag vanaf 10.00 tot 16.00 uur vond er een Kerstmarkt plaats in en rond De Stient. In de galerij van het winkelcentrum waren voor de meeste winkels kramen geplaatst met talloze (kerst)aanbiedingen. Verder waren er kramen van standwerkers.

Op het parkeerterrein en op de Steile Bank waren eveneens kramen geplaatst waar van alles te koop aangeboden werd. Daaronder ook een kraam met een groot assortiment kerststukken. Voor kindervermaak was er een draaimolen op het parkeerterrein geplaatst.

Ook voor de inwendige mens kon men er terecht, want er waren stands met allerlei hartige en zoete lekkernijen. Het weer werkte goed mee en geregeld was er een lekker zonnetje om de bezoekers en marktmensen op te warmen. De markt werd de hele dag door goed bezocht en het zorgde voor een gezellige nering. De laatste kerstinkopen voor versieringen konden op deze markt gedaan worden. Het was een van de vele kerstmarkten die afgelopen weekend gehouden zijn in deze regio.