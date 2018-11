Keuring voor de vogeltentoonstelling

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vindt in de ruimte van ’t Spoor, op de eerste etage van PX, weer de jaarlijkse vogeltentoonstelling plaats van Vogelvereniging “De Spotvogel”. De voorbereidingen zijn al in volle gang voor deze vogelshow. Dinsdagmorgen waren drie keurmeesters present in PX om de tropische vogels te beoordelen.

In totaal 228 vogels, in al hun kleurenpracht, zijn tijdens deze expositie te bewonderen. De keurmeesters moesten zo elk een 75-tal vogels keuren, waarbij leden van “De Spotvogel” de kooitjes op de tafels plaatsten. Er zijn kanaries, gouldamadines in diverse soorten, rijstvogels, zebravinken in meerdere kleuren, valkparkieten, grasparkieten en nog meerdere soorten. Het belooft weer een mooie vogeltentoonstelling te worden en eenieder is van harte uitgenodigd. De entree is gratis!

Tijden vogeltentoonstelling

Donderdag van 19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Zondag van 10.00 tot 16.00 uur

U kunt tijdens de show ook informatie bij de leden van “De Spotvogel” inwinnen over als u iets meer wilt weten over de vogels die hier tentoongesteld staan.