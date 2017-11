Klaas Leek in De Stient na de verbouwing ‘n pláátje

Maandag opende groente-, fruit- & delicatessenzaak Klaas Leek aan De Stient 11 weer haar deuren. Een grondige verbouwing heeft er plaatsgevonden van het interieur, die 2,5 week heeft geduurd. Door Toonen Winkelinterieur is echt vakwerk afgeleverd.

Voor Nico en Theo Leek, die 9 jaar geleden de groente- en fruitzaak overgenomen hebben van Jur en Jan Leek, was het hun eerste ver-bouwing. De vorige vernieuwing van interieur van Gebr. Klaas Leek was 14 jaar geleden. Al vanaf de opening van het winkelcentrum is AGF Klaas Leek in De Stient gevestigd.

Na de verbouwing is de groente/fruitzaak echt als een pláátje zo mooi geworden. Het interieur heeft een totale metamorfose ondergaan.