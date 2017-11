“Kraamkoppie” van Ons Pogen boordevol humor

Afgelopen vrijdag was de première van het toneelstuk “Kraamkoppie” van Ons Pogen in de Jozef. Deze Volendammer komedie is geschreven door Gré Hoogland, die tevens voor de regie zorg draagt. Tien acteurs van de jubilerende toneelvereniging spelen erin mee.

Er kan volop gelachten worden en voor de toneelliefhebbers is het echt een must om dit bij te wonen. “Kraamkoppie” zorgt voor topvermaak. Op donderdag, vrijdag en zaterdag om 20.00 uur en zondag om 14.00 uur wordt de komedie nog opgevoerd. Vrijdag is al uitverkocht, maar voor de overige dagen zijn er nog kaarten. Het is zeker een aanrader!

Voor ‘Ons Pogen’ is dit nieuwe toneelstuk de 95-ste productie die de vereniging op de planken brengt in haar bestaan. Een echt topkomedie!