Legerauto bij de Opperdam

Op het parkeerterrein van sporthal Opperdam kon men vorige week een legerwagen zien staan. Die kom je niet vaak tegen in Volendam. Bij de Opperdam worden allerlei soorten wagens gestald.

Campers, auto’s met caravans, vrachtwagens, bussen en auto’s voor het vervoer van diverse sporters en supporters (met name van de handbal), demonstratiewagens voor bepaalde lessen op het DBC, oldtimers, de Pietenvrachtwagen met de Sinterklaasshows, etc. Tijdens de rommelmarkten van de handbal met Koningsdag stond hier zo’n 25 jaar lang de Handbalkindermolen.

Deze is 2 jaar terug verkocht. De attractie zou dit jaar toch niet gemist zijn, want Koningsdag op 27 april gaat niet door. Dit parkeerterrein is ook veel in gebruik als startpunt voor sportieve activiteiten en de maandelijkse loopjes van ’n Loopie. Door de Coronacrisis ligt dit allemaal nu stil.