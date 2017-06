Mark van den Berg winnaar Vang de Kikker Toernooi

Afgelopen woensdag was alweer de 25e editie van het 'Vang-de-Kikker-Toernooi'. Het weer was deze jubileumeditie een grote spelbreker. Zware buien en hevige stormen beletten de spelers om buiten te spelen. De organisatie besloot het toernooi binnen doorgang te laten vinden.

Op 5 binnenbanen werden dubbelpartijen gespeeld op diverse niveaus. Tussen de partijen door werden de spelers perfect verzorgd door het horecateam van Jack Bond.

Na de puntentelling was het Mark van den Berg die de felbegeerde kikker in ontvangst mocht nemen. Een speciale prijs was er voor de oudste deelnemer Jaap Kippie.

Na het zwaarbevochten toernooi werd de 'finale' gespeeld, die muzikaal werd begeleid door Kees Nor en Piet Vik. Alle spelers konden weer terugkijken op een geslaagde dag!