Megadrukte bij soft-opening van “Indrapoera”

Donderdag vond de “soft-opening” plaats van Chinees-Indisch Restaurant “Indrapoera” in de Hyacintenstraat 14C. Na de brand op 28 juli 2016, waarbij het restaurant geheel uitbrandden, konden de heerlijke gerechten van “Indrapoera” besteld en afgehaald worden bij de tijdelijke behuizing aan de Parallelweg.

Nu kon “Indrapoera” geopend worden in een fraai en ruim nieuw pand, naast de nieuwe Dirk van den Broek. Helaas is het restaurant-gedeelte door de Coronaregels nog niet open. Hier zal een nieuw concept met “all you can eat” ingevoerd worden. Er komt tevens een sushi-buffet in het restaurant. Maar het afhaalbuffet is al wel open gegaan.

Donderdag was de opening en was er als knaller het openingsmenu. Het was meteen al na de opening een drukte van jewelste. “Indrapoera” is nu weer op zijn oude vertrouwde plek terug.