Megadrukte tijdens Sinterklaasbezoek aan Markt en Havenhof

Zaterdagmiddag van 12.30 tot 13.45 uur konden de bezoekers aan de markt en winkelcentrum Havenhof er eigenlijk niet mis van. Sint Nicolaas, de Hoofdpiet en een heel leger aan Zwarte Pieten liepen hier rond. Vele malen werd er een stop gehouden zodat er foto’s genomen konden worden.

In het Havenhof maakte de Smit een rondgang langs alle winkels en hij sprak de kinderen toe op het binnenplein. Tussendoor werden er nog snel even wat laatste Sintaankopen gedaan voor het “Heerlijk Avondje”. Na het Havenhof werd over de markt gelopen, waar de Pieten mopjes uitdeelden aan de kinderen en het winkelend publiek. De Pietenbus, die in de Zeestraat geparkeerd stond, kon hier nog een tijdje blijven staan, want om 14.00 uur ging het Sinterklaasfeest van VVGV ’t Nest van start in de Amvo.