Midzomernachtloop met mooie route over 50 km

Op veler verzoek vond vrijdag op zaterdag weer de Midzomernachtloop plaats van wandelvereniging ‘n Loopie. Vorige keren was de afstand 70 km, nu werd voor een route van 50 km gekozen. Door de tweeling Karina en Miranda Schilder werd de loop georganiseerd.

Door Dik Mooijer was een mooie route uitgezet langs de Stelling van Amsterdam. Er namen 17 wandelaars aan deel. De start was bij het pontje van Buitenhuizen (Nauerna). Via Krommenie, Spijkerboor, de Zuiddijk naar Purmerend, Z.O. Beemster en Kwadijk werd gelopen.

Om 21.15 uur was de start en zaterdag om 7.30 uur werd het eindpunt bereikt, n.l. Restaurant Van den Hogen. Tijdens de pauzes werd het drinken en eten verzorgd door Ton Runderkamp.