Najaarsbijeenkomst van de KBO in de Jozef

Een ontspannende middag werd door de KBO donderdag aangeboden aan haar leden in het Jozefgebouw. Er was iets minder opkomst als bij voorgaande bingomiddagen, maar toch kon men zo’n 150 senioren begroeten om 13.30 uur.

Eerst was er koffie met een roomsoes waarna Johan Bond (Boet) namens de Jozef de KBO-leden toesprak. Hij deed een oproep aan de leden van de Alleenstaandenclub Samen Verder om zich aan te melden bij het bestuur, want een aantal adressen zijn verloren gegaan.

Na het welkomstwoordje door voorzitter Agatha Smit-Sombroek, en het advies om snel kaarten te bestellen voor de KBO Kerst-Bingo op donderdag 14 december a.s., kon rond 2 uur het bingospel beginnen.