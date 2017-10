Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij vanuit de haven

Afgelopen weekend vond alweer voor de 4e keer de N.K. Zeilende Visserij plaats vanuit de haven in Volendam. Ondanks de ietwat teleurstellende opkomst, slechts 7 deelnemers, kon er toch gesproken worden van een geslaagd evenement.

Na de binnenkomst van de botters uit Huizen, Elburg en Spakenburg op vrijdagavond was het al een mooi aanzicht in de haven en was de haven ter hoogte van de afslag geheel gevuld. Zaterdagmorgen vroeg werd de start uitgesteld naar 11.30 uur vanwege ontbreken van wind.

Met name de VD172 had geen enkele kans tegen de veel lichtere botters en eindigde op grote afstand. Zondag was ‘t andere koek. Er stond ‘n straffe wind en door de organisatie was er een lange baan uitgezet.