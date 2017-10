Nieuwe kunststof beschoeiing rond industrie Morseweg

In juni zijn medewerkers van D. Koper uit Hoogkarspel gestart met een zeer omvangrijke klus in Edam-Volendam. In totaal liefst 11 km aan beschoeiing van sloten, vaarten en vijvers wordt vernieuwd.

Begonnen werd in de vijver tussen de Rozen- en Daliastraat. Daarna waren de vaart langs de D. Poschlaan en de vijvers in het Boelenspark aan de beurt. Gelijktijdig is de vervallen beschoeiing vernieuwd van de Volgertocht, die rond de industriepanden aan de Morseweg loopt.

Hier is de oever voorzien van een zwarte kunststof beschoeiing. Afgelopen woensdag werd het laatste stuk hiervan in de vijver nabij het pand van Pneuman vernieuwd. Het komt er keurig netjes uit te zien en hopelijk is de kijk er nu voor tientallen jaren vanaf.