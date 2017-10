Nieuwe Scania vrachtwagen voor HSB Bouw

Donderdagmiddag stond het team van de Materieeldienst van HSB Bouw op de werf in spanning te wachten op de komst van een nieuwe Scania vrachtwagen. Een uurtje later als gepland kwam deze aanwinst op het terrein aanrijden, waarna er taart geserveerd werd.

De Scania vrachtwagen van HSB Bouw is voorzien van een 40 ton-meterkraan, 16 m mastlengte, een Euro 6 motor automaat, 4-wielaandrijving, is rondom luchtgeveerd en heeft een laadvermogen van 16 ton.

De vrachtwagen werd afgeleverd door Jurgen Jacobsen van Scania Amsterdam en hij overhandigde de autosleutels aan de vaste chauffeur Johan Tol (Piedewat). De Scania is ter vervanging van de oude DAF die 16,5 jaar dienst heeft gedaan.