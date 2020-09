Nipt verliest Dames Handbal tegen landskampioen VOC

Na een minuut stilte vanwege het overlijden van erelid Ans Kes, begonnen Volendam en VOC aan wat later een spannende wedstrijd zou blijken te zijn. De eerste helft ging gelijk op met hier en daar wat hoogstandjes en de ploegen bleken behoorlijk aan elkaar gewaagd, hetgeen resulteerde in een 10-10 ruststand.

In de tweede helft kwam Volendam ongemerkt op een 14-11 voorsprong, maar een technische fout leidde een hele zwakke periode in waarin nauwelijks werd gescoord door de Volendammers en VOC kon uitlopen naar 17-21.



Volendam rechtte de rug en kwam nog terug tot 20-21. Ondanks het verlies was er sprake van tevredenheid, want het verschil met VOC is in het verleden wel eens groter geweest.