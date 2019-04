Officiële opening van hoofdkantoor KBK Bouwgroep

Onder grote belangstelling vond vrijdagmiddag de officiële opening plaats van het geheel vernieuwde hoofdkantoor van KBK Bouwgroep aan de Morseweg. Het is werkelijk een juweel van een gebouw geworden, waar eenieder met diepe bewondering over spreekt.

Op het erf was een grote paviljoentent geplaatst. Hier kregen de vele genodigden drankjes en hapjes geserveerd. Er waren speeches van de huidige directeuren van KBK Bouwgroep Paul en Ron Klouwer. Er werd afscheid genomen van de directieleden Klaas Klouwer en Klaas de Boer. Hierna volgde een speech van Staatssecretaris Mona Keijzer, die daarna samen met KBK-medewerker Wim Zwarthoed het lint doorknipte. Rondleidingen werden door het gebouw verzorgd. In de Paviljoentent was een optreden van The Tribute To The Cats Band.