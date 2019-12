Open Dag en opening van magazijn Volare

Afgelopen zondag vond er een Open Dag plaats in het nieuwe magazijn van Kubbinga B.V. aan de Röntgenweg 2 te Volendam. Het grote Bart Smit magazijn, voorheen van Bart Smit en later van de familie Blokker, is m.i.v. 1 juli door Kubbinga/Volare kinderfietsen overgenomen.

Voor directeur Edwin Boelsz heeft het ook persoonlijk een grote emotionele waarde. Het gigantische pand is weer terug in de familie. Daarom was er zondag een Open Dag en vond de officiële opening plaats. Het lint werd door Edwin en Lisette Boelsz en de kinderen Thom en Ashley doorgeknipt.

Het grote magazijn was voor deze gelegenheid omgetoverd in een feestzaal. Drankjes en hapjes werden geserveerd. Een route was uitgezet door het pand zodat de bezoekers kennis konden maken met dit unieke bedrijf in Europa met haar collectie van kinderfietsen, sportartikelen en nog meer.