Open Dag op Don Bosco College werd druk bezocht

Donderdagavond om 18.30 uur ging de Open Dag van start op het Don Bosco College aan de Heideweg. Vele belangstellenden en toekomstige leerlingen kwamen een kijkje nemen. Van 18.30 tot 21.00 uur waren er verschillende demonstratielessen.

In groepen trokken de belangstellenden rond om het DBC “in bedrijf” te aanschouwen. Aan verschillende lessen konden de bezoekers deelnemen. In de aula werden flyers uitgedeeld en was er live muziek. Talloze docenten waren present om de vragen te beantwoorden. Zo kon men kennis maken met het zeer uitgebreide lesaanbod dat op het Don Bosco College gegeven wordt. Een mooi visitekaartje van de school werd afgegeven en er waren honderden bezoekers.