Open Dag van Smit Elektra werd druk bezocht

Zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur was er een Open Dag in het nieuwe pand van Smit Elektra aan de Bellstraat 3. Na ruim 25 jaar gevestigd te zijn geweest aan de Bellstraat 2, is Smit Elektra B.V. verhuisd naar het naastgelegen, grotere pand aan de Bellstraat 3 (het voormalige hoofdkantoor van Bart Smit). Hier vond de Open Dag plaats en door medewerkers van Smit Elektra werden rondleidingen verzorgd door het prachtige bedrijfspand, waarbij uitleg gegeven werd over de verschillende afdelingen waar zij werkzaam zijn.