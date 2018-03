Opening van “Volendam Steigers”

Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur vond de opening plaats van Volendam Steigers. Voor het bedrijfspand aan de Parallelweg 7c waren een cateringwagen en partytenten geplaatst en de bezoekers werden van drankjes en hapjes voorzien.

Veel belangstellenden kwamen de heren Steffen Klein, Michael Muller en Raymond Smit, die al vele jaren ervaring hebben in de steigerbouw, feliciteren en gelukwensen met de opening van de zaak. De leverancier van rolsteigers (ASC Group) was present om informatie te verstrekken. Bij Volendam Steigers kan men terecht voor het huren van rol- en gevelsteigers. Direct uit voorraad kunnen de rolsteigers bij de klanten afgeleverd worden en dat al vanaf 7 uur ’s morgens. Voor informatie kan men bellen naar tel. 0623368758 of mailen naar info@volendamsteigers.nl.