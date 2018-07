Opnames voor “Best of 7” in PX

In het kader van de culturele lessen op de Volendamse basisscholen, was er vorig jaar een pilot met de Nicolaasschool en de J.F. Kennedyschool, in samenwerking met de LOVE. Door Marleen Kras (cultureel coördinator van de SKOV) werd Marcel van Meel, cameraman van de LOVE, wederom bereid gevonden om dit project met de basisscholen vorm te geven en een programma te maken in het kader van media en educatie.

De leerlingen van de groepen 7 maakten in kleine groepjes thuis of op locatie filmpjes of videospreekbeurten. Er deden dit jaar 10 groepen 7 mee. De slotopname voor de LOVE-tv-uitzending met de finale van “Best of 7” vond vrijdagmiddag plaats in PX. De presentatie van het programma was weer in handen van Leendert Klein. De uitzending van het programma “Best of 7” is zondag 15 juli.