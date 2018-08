Optreden Jan Smit bij Lotje Wine & Dine

Donderdagavond zat Lotje Wine & Dine aan de Haven afgeladen vol. Er was hier een speciaal arrangement. Naast lekker dineren en erna borrelen, volgde er rond 20.30 uur een optreden van Jan Smit.

Het was al een tijd geleden dat de populaire zanger een optreden had verzorgd in Volendam, en nu was dit in ‘zijn’ Lotje Wine & Dine. Op het repertoire had Jan Smit vele bekende hits staan, die luidkeels door het publiek werden meegezongen. Er heerste een topsfeertje in het restaurant en op het terras. Het werd een zeer geslaagde avond in de laatste week van de bouwvak, waar het publiek op talloze optredens van (kermis)artiesten en bands werd getrakteerd in de horecazaken, als afsluiting van de vakantie.