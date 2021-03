De Lente-editie 2021 van het Bedakkertje is er:

Paasbest

Avondklok of niet. Doe de deur ‘s avonds om 9 uur gewoon op slot. En dan, in alle rust, het Bedakkertje lezen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Van wie was deze uitspraak ook alweer? Er wordt trouwens over hem gesproken in dit Bedakkertje.





Volendams verleden

Jan Schilder (Vik) verdiepte zich in het leven van Aafie Plat. Haar bijnaam was Aaf van de Ruiter. Zij trouwde met Kees Bond (de Lekkere). We horen over het gezin waaruit ze afkomstig was en over haar werkzaam leven als dienstbode. Ze was 1½ toen haar moeder overleed. De buren ontfermden zich over haar. Aafie moest op haar 14e uit dienen. Helemaal alleen naar Amsterdam. In deze coronatijd wordt veel gesproken over hoe moeilijk onze jeugd het vandaag de dag heeft. Natuurlijk het is een andere tijd, maar het verhaal hoe het Aafie verging toen ze net zo oud was als onze opgroeiende jeugd, stemt tot nadenken. Wat was ze weerbaar. Als u het mij vraagt had ze het veel moeilijker dan onze jongelui vandaag de dag.

Sint Mauritius

De omvang van het nieuwe onderkomen van onze turnvereniging wordt meer en meer zichtbaar. Mister Mauritius Joop Veerman krijgt alle gelegenheid u te informeren over Mauritius, over het verleden, heden én toekomst. Wat weet deze 82-jarige veel over deze mooie vereniging en wat er op turngebied plaatselijk, landelijk en op wereldniveau speelt. Ik las afgelopen week dat de FC wil overstappen op echt gras, maar dat dan eerst nog de huidige kunstgrasmat moet worden vervangen! Ik moest gelijk denken aan de volgende ontboezeming van Joop: “Wij hadden nog kokosmatten. In de meeste matten zat op een gegeven moment een gat in het midden, want daar kwam je immers op terecht. Maar om geen nieuwe matten te hoeven kopen legden we dan twee matten half over elkaar heen. Achteraf levensgevaarlijk natuurlijk.” Mauritius is altijd ondergewaardeerd. Alleen al daarom mag de nieuwe behuizing, Sportcampus, wat kosten. De gym mag gerust eens wat meer in de schijnwerpers.

Wim Jonk

Een prachtig interview met de huidige trainer van de FC. Team Jonk probeert de ‘100-jarige’ voetbalclub met aantrekkelijk voetbal naar het hoogste podium te brengen. Als er iemand is die dat kan realiseren, is het Wim Jonk, ook al is er nog zat werk aan de winkel.

Interessant is wat Wim vertelt over zijn eigen voetballeven, hoe het allemaal begon achter het huis van zijn ouders, over zijn nationale en internationale successen. Ik hoor het voetbalanalist Jan Mulder nog zeggen tijdens een WK: ”Jonk moet erop”.

Tijdens zijn periode bij Inter Milaan woonde Wim fantastisch aan het idyllische Comomeer. Hij spreekt met passie over zijn samenwerking met Johan Cruijff. Wim zegt dat Cruijff iemand was die altijd vooruit dacht. Hij trainde dingen die nog niet waren gebeurd. Volgt u het nog? Want... zei Cruijff: “Als ik het getraind heb, dan heb ik het alvast gedaan.” Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen.

Als ik aan Wim Jonk denk, moet ik toch ook altijd weer denken aan de legendarische omes van Wim: Cor en Henk Spijker. Er zijn tal van anekdotes te vertellen over beide buitenspelers, van wie Henk heel geregeld tot de selectie van Volendam behoorde.

Henk (gehurkt) staat helemaal rechts op deze foto. De foto komt zeker ook nog een keer in het Bedakkertje. Ben Steur herinnert zich dat Henk speelde in het 3e zondag elftal (Reserve 1e klas District West I). Dirk Plat en Hein Schilder waren van het 3e al tientallen jaren de leiders. Toen Henk nog weer eens bleef doorspelen toen de bal al lang uit was, merkte Hein Snot tactisch op: “Hé Schaepen….. We voetballen vandaag op dit veld.”

Jaap Kwakman van 3JS

In de muziekrubriek laten we Jaap Kwakman, zoon van Jaap van Hein van Jan Heintje en Frannie, dochter van Gré Kunst en Kees Bond aan het woord. Reuze interessant! Grote bewondering krijgt u voor Jaap als je leest wat hij zoal heeft gedaan tot nu toe. En hij is nog zo jong. Dat belooft nog veel voor de toekomst. Hij heeft zelfs op Beumer gezeten, op het koor dan. Van wie heeft Jaap dat muzikale?

Gravend in de familieanalen herinnerde ik me dat de vader van Jaap en de heren van Duo de Koning (Zij draagt een ring…) neven zijn van elkaar. En die kregen toch ook Ahoy indertijd vol.

Jaap spreekt met bewondering over Michael de Hont en over zijn oom Arie van Flierenburg en zijn tante Tiny. Jaap vertelt over zijn tijd als sessiemuzikant in New York, om te repeteren voor een optreden in Carnegie Hall met Lori Lieberman, zangeres van ‘Killing Me Softly’.

Als je veel talenten hebt gekregen moet je er iets mee doen. Jaap doet dat samen met zijn vrouw Jenny. Ze hebben de online gitaarschool Six Strings opgericht. Uit het interview is mij ook bijgebleven hoe Jaap spreekt over de gitaarlessen die hij kreeg van Jaap Schilder (Jaap de Koster van The Cats) en Jaap Schilder (Jaap de Witte). Waar ging zijn voorkeur naar uit? Het staat er allemaal in.

Deen

Bent u er al overheen? Deen verdwijnt na ruim 50 jaar uit het straatbeeld van Volendam. Het was een schok, niet alleen voor de klanten, maar zeker ook voor het personeel. Aan het woord Dave van Beek, manager van Deen Havenhof, en geen onbekende in Volendam. We verklappen het niet, maar u raadt waarschijnlijk niet wat in Volendam heel veel wordt verkocht en elders veel minder.

Slagers

In oktober 1981 stond in het vakblad Vlees & Vleeswaren een groot artikel over de slagers in Volendam. Allemaal Runderkampen of toch niet? We hebben dat artikel als uitgangspunt om de slagerswereld in ons dorp weer eens te portretteren. Met dank aan Runderkampkenner Jan Schilder (Vik) en een aantal generatiegenoten die veel wisten te vertellen. Prachtige foto’s ook. Je zult als paaskoe maar op de foto mogen en dan daarna… En een paar dagen later zegt u aan tafel: ‘godsgruwelijk lekker dat lappie vlees’.

Is het u ook wel eens overkomen? Tegen iemand die een slager zoekt zeggen: “U moet dan naar Bakkertje”. En had u wel eens van een krengenslager gehoord?

Prachtige verhalen en mooie foto’s. Ook hier geldt, nu alle foto’s konden in het Bedakkertje.

Ro(o)kersgracht

We beginnen met de Rokersgracht. Eerst een algemeen verhaal en dan Rokersgracht 1. We voerden weer prachtige gesprekken. In deze en komende edities laten wij u kennismaken met steeds een ander deel van de straat. Waarom was het nou een gracht? Deze foto geeft de verklaring.

Herinnert u zich nog slijterij Bacchus? Voorvoelde Kees Beers zijn dood? De vrouw van Cor Beers, Trijn van de Knar, u leert haar kennen. Buurman Hans Kes herinnert zich nog goed dat er in het winkeltje knopen en zo werden verkocht.

Bewaart u deze NIVO bij het Bedakkertje. U vindt hier foto’s die (nog) niet in het Bedakkertje staan. U vindt in het Bedakkertje foto’s die niet in de NIVO staan.

Op de Rokersgracht was het net als in andere straten, je leefde op straat. Je leerde, zoals overal in Volendam, voetballen op straat. Er werd, geknikkerd, gehoepeld en de meisjes waren aan het touwtje springen. Was je wat ouder, dan was er voor de grote jongens vertier op de ULO-zolder. Toch was het niet alleen voetballen. In een van de volgende edities gaan we kennis maken met de Familie Tol (van Gerie). Het waren beste turners, zoals op onderstaande foto Arie Tol laat zien. Arie kon er wat van, in meerdere opzichten zelfs.

In de volgende Bedakkertjes gaan we verder we verder met de Rokersgracht. Alvast een klein voorproefje.

Tot slot nog een paar foto’s van mensen uit de Rokersgracht die u de komende edities kunt verwachten.

Vaste rubrieken

De paasbijdrage van Eric van Teijlingen en de rebus staan erin en het overzicht van bewoners die komen en zijn gegaan, inclusief die van de Friese Vlaak.

Tot slot

Het Bedakkertje ligt bij de bekende verkoopadressen en nu ook bij Jo de Boer. In de zomereditie gaan we in gesprek met Henk Konter, een sportman van formaat, letterlijk en figuurlijk. Dat geldt zeker ook voor Jessica Schilder. Ze stootte zich naar de Olympische spelen in Tokio. Hopelijk gaan die door, al was het maar omdat Jessica dat echt heeft verdiend.

Veel leesplezier en een zalig Pasen.

Namens de redactie Cees de Wit

