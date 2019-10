Pietenwagen in het Boelenspark

De intocht van Sint Nicolaas in de Volendamse haven is op zondag 17 november. Maar afgelopen week werd de Pietenwagen al gesignaleerd in ons dorp. Voorlopig blijft Sint Nicolaas nog in zijn residentie in Madrid.

De Pietenwagen was donderdagmiddag op de keerlus in het Boelenspark geparkeerd bij de J.F. Kennedyschool. Het was de bedoeling dat er voorgelezen zou gaan worden in de bus. Dat ging niet door, want de kinderen waren meteen door het dolle heen bij het zien van de Pietenwagen.

De hulpen van de Sint waren niet aanwezig. Die komen pas volgende maand in Nederland aan.