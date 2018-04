Plas op schelpenpad bij tenniscomplex

Tussen de appartementenflat aan de Westerven en het complex van tennisvereniging Dijkzicht loopt een schelpenpad. Dit pad wordt voornamelijk door wandelaars gebruikt en komt uit bij de flatjes aan de Pampusstraat.

Hier was jaren geleden naast de flat de fietsenstalling van tafeltennisvereniging Victory’55. Vanwege (geluids)overlast werd deze ingang naar “De Schemerpit” met hekken afgesloten en moeten de tafeltennissers omrijden en kunnen via de hoofdingang het tenniscomplex bereiken. De leerlingen van de Sint Petrusschool lopen via dit pad naar sporthal De Seinpaal waar de gymlessen zijn. Echter als er buien zijn geweest, dan vormt zich al snel een grote diepe plas op dit schelpenpad waarin een grote kuil zit en waar geen goede afvoer is van het hemelwater. Tijdens het Paasweekend en de dagen erna waren er geregeld buien en lag er over een lengte van zo’n 20 meter een plas die op sommige plekken 20 centimeter diep was. En als er dan over het pad gelopen wordt, dan betekent dit zonder meer een klisserd, of men moet laarzen dragen. Misschien kan de gemeente de kuilen opvullen met wat schelpen.