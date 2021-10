Prachtig optreden The Stones Band in de Jozef

De Jozef was in het weekeinde het decor voor ‘Time Travelling with The Rolling Stones’. De band met artiesten van alle leeftijden speelde de sterren van de hemel. De zang werd verzorgd door Jan Kies, Cor Bond, John Kirrie, Benito Bond en Kees Nor en zij werden ondersteund door de zangeressen Nel Duijn en Candy Mühren.

De gitaarpartijen werden gespeeld door Peter Schilder en Werner Lut, Bart Mooijer kwam in actie bij stukken waar het snerpende geluid van de saxofoon vereist was en de bas werd in alle rust bespeeld door Johan Te Riele.

John Schilder was de roffelende kracht op drums en Ron Veerman bediende het keyboard. Manusje van alles Theo Tol was van de percussie en de backing vocals.