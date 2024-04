Algemeen

ED-VO spelletjesmiddag Zondag organiseerde zwemvereniging ED-VO een spelletjesmiddag voor kinderen. Jonge leden mochten vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar het zwembad om deel te nemen aan maar liefst elf verschillende spellen. In totaal deden er zo’n 80 kinderen mee, die ieder een eigen team én een begeleider toegewezen kregen. Om de vijf minuten werd er een nieuw spel gespeeld. De activiteiten bestonden uit het duiken onder obstakels, rennen over een opblaasbare baan, via een touwladder naar de overkant komen en nog veel andere spellen. De coaches hielden overal nauwkeurig de score van hun team bij. Aan het eind van de middag werden de drie winnende teams onthuld tijdens de prijsuitreiking. De teams van trainers Neal Steur, Vincent Tol en Dennis Koopmans wisten respectievelijk de derde, tweede en eerste plaats te bemachtigen. Dennis Koopmans met het winnende team. Het team onder leiding van Vincent Tol werd tweede. Neal Steur en zijn team wisten een mooie derde plaats te behalen. |Doorsturen

