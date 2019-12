Prachtige show van Bounce Dancemovement

De nieuwe sporthal De Seinpaal was zondagmiddag het decor van de jaarlijkse dansshow van Bounce Dancemovement. In voorgaande jaren was de grote dansshow voor alle groepen in de Jozef te doen. Dat waren er zóveel dat het over twee dagen verspreid moest worden.

Nu kon alles in één keer in een grote show in de sporthal plaatsvinden. De Seinpaal was voor deze dansshow omgetoverd tot een theaterzaal. Om 16.00 uur ging het spektakel van start. In totaal namen 18 groepen aan de Bounce Dancemovement Dansshow deel. Vlak voor de pauze was er een mooi optreden van de dansende moeders.

Door Corine Klouwer en de vier dames die hielpen met de organisatie van de dansshow werd een strak schema aangehouden, zodat de 18 optredens op tijd begonnen. Er was veel publiek aanwezig en de (bijgeplaatste) tribunes zaten bomvol.