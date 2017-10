Presentatie van de Volendam Voetbalkalender 2018

Donderdagmiddag vond in de ruimte van de Club van 200 in het Kras Station, de presentatie plaats van de Volendam Voetbalkalender 2018. Deze unieke kalender bevat zeldzame voetbalplaatjes (sinds 1907) en voetbalkrantenknipsels van Cees van Nijnatten, met voor elke dag van het jaar een prachtig beeld over het voetbal in Volendam. Aan de kalender werkten verder mee Cor Tol en Cees van Vuure.