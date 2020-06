Regina Tol 30 jaar werkzaam bij Avanti

Dinsdag werd Regina Tol verrast bij Haarstudio Avanti aan de Burg. van Baarstraat 6. Marjolein van Beek kwam naar binnen stappen met een mooi bloemstuk en een kadobon om deze aan de jubilaris te overhandigen.

Regina is namelijk 30 jaar als kapster werkzaam bij Avanti. “Ik wil je bedanken voor de trouwe dienst. Ik hoop tot aan mijn pensioen van je te mogen genieten”, sprak Marjolein tot Regina Tol, die van school af aan begonnen is bij “Avanti”. Vanwege het jubileum was de haarstudio feestelijk versierd.

Regina heeft er al die jaren met veel plezier gewerkt. “Ik vind alles aan dit vak fijn. Er is altijd een leuk contact met de collega’s en klanten en het is mooi en afwisselend werk”, sprak de jubilaris, die nog vele jaren bij Avanti de klanten van dienst hoopt te zijn.