Replica van de “7 Provinciën” in de woonkamer



Een wel heel speciaal transport vond dinsdag plaats. Met de vrachtwagen van Tol Plaatwerk was Henk Tol, samen met chauffeur Jack Tol (Kraaier), naar Ulft gereden. Daar heeft Henk Tol een groot miniatuur VOC-schip gekocht, namelijk een kopie van de “7 Provinciën”.

Dat was vroeger de trots van Nederland en Michiel de Ruyter was de admiraal op dit beroemde schip. Het is het vijfde miniatuur VOC-schip dat Henk Tol nu in zijn bezit heeft. “Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby”, vertelde hij. Het schip paste netaan door het raam.

De “7 Provinciën” krijgt een centrale plaats in de woonkamer van zijn woning aan de Edammerweg (het vroegere hulpsecretarie), die Henk Tol enkele maanden geleden heeft aangekocht.