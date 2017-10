Ria Jonk-Tol 25 jaar werkzaam bij DEEN De Stient

Dinsdag kon Maarten van der Vlugt, de bedrijfsleider van DEEN De Stient, de laatste 25-jarige jubilaris van dit jaar in de bloemetjes zetten. Ria Jonk-Tol (getrouwd met Kobus) is op 25 oktober 1992 in dienst getreden bij DEEN Supermarkt in De Stient.

Vanwege het zilveren jubileum werd zij in de kantine lovend toegesproken door Maarten. Bloemen zijn aan de jubilaris gegeven. Uit handen van rayonmanager Godfried Wittpen kreeg Ria namens de familie Deen een envelop met inhoud aangeboden en een uitnodiging voor de feestavond voor alle DEEN-jubilarissen in restaurant La Mère Anne.

Bij DEEN De Stient is Ria Jonk-Tol veelal achter de kassa werkzaam. Dat werk hoopt ze nog vele jaren te kunnen blijven doen.