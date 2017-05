ADVERTORIAL

Rondvaarten en dagtochten met catamaran vanaf Marinapark





Sinds kort zijn Robert en Anita Bertrams, met hun schip “Roan”, een Lagoon 39 Catamaran, gestart met rondvaarten op het Markermeer. Sail-lounge heeft haar thuishaven op het Marina Volendam. De dagtochten zijn mogelijk van 4 tot maximaal 12 personen.

Het is al mogelijk om tochten van 3 uur te varen. Dit kunnen de klanten zelf invullen tot 7 uur aan toe. All-inclusief wordt door Sail-lounge alles verzorgd. De schipper en gastvrouw zullen zorg dragen voor een onvergetelijke dag op zee met hapjes en drankjes. Bijna alles is moge-lijk, vrijheid blijheid, heerlijk genieten op het water.

Het is een prachtige mogelijkheid voor een verjaardag, personeelsuitje, familie- of vriendendag, etc. Alle info te vinden op www.sail-lounge.nl