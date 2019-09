Schaatsenruilbeurs in "De Scheve Schaats"

IJsclub Volendam organiseerde zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur in “De Scheve Schaats” in het Boelenspark de jaarlijkse schaatsenruilbeurs. De ijsclub heeft zelf geen (jeugd)schaatsen meer om te ruilen.

Voor de kinderen die in het nieuwe seizoen deelnemen aan de lessen op kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn was er de mogelijkheid voor het ruilen van schaatsen. De belangstelling viel wat tegen en enkele ouders zaten te wachten met de schaatsen om deze eventueel te kunnen ruilen of om de juiste maat te kopen.

Er vonden wel enkele transacties en ruilingen plaats. Namens de ijsclub waren Jan de Graaf en Cor van ’t Hoff present om adviezen te geven. De eerste schaatsles voor de jeugd is dit jaar op 4 oktober a.s. en voor de schaatslessen hebben zich 245 kinderen aangemeld.