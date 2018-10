Scherpe opstaande rand bij oprit van nieuwe bruggen

In het Boelenspark zijn enkele weken geleden twee fraaie nieuwe hardhouten bruggen geplaatst voor de wandelaars en fietsers. De bruggen zien er schitterend mooi uit en zijn tevens voorzien van anti-slip-stroken.

Er is echter één euvel dat nog aangepakt dient te worden. Bij de opritten van de twee bruggen is er een rand van enkele centimeters hoog. Hier kunnen wandelaars over strompelen en senioren die gebruik maken van een rollator hebben er best moeite om over de brug te kunnen lopen. Daarnaast zijn de hardhouten planken bij de brughoofden erg scherp. Fietsers moeten er uitkijken dat er geen lekke banden opgelopen worden. Het euvel kan gemakkelijk verholpen worden door een oplopend laagje asfalt aan te brengen bij de opritten. De gemeente zou hier vele fietsers en wandelaars een groot plezier mee doen.