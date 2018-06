Schilderbeurt voor Mariabeeld in het park

In de Nivo had Hille Kok een tijdje geleden een oproep geplaatst of iemand het beeld van Maria van het Water wilde schilderen, dat staat in de kapel in het Boelenspark. De moeder van Nick Molenaar van KM Schilders Volendam had dit artikeltje gelezen en zei tegen haar zoon: “Jij moet dat beeld even gaan schilderen voor Hille”.