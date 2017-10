Sfeervolle verlichting in de Oude Kom van Volendam

Door de oud-brandweermannen van de sproeiploeg is schitterend werk afgeleverd. Enkele weken was deze ploeg vrijwilligers in de weer onder leiding van supervisor Jaap Molenaar (Pink).

In het uitgaansgebied van Volendam werd in de Oude Kom de sfeerverlichting opgehangen in verschillende straten en aan de Haven. Tussen de ritsen met LED-lampjes zijn fraaie ornamenten bevestigd.

De sfeerverlichting hangt in de Zeestraat, Stationsstraat, Edammerweg, Meerzijde, Dril, Brugstraat en aan de Haven. Het ziet er als een pláátje zo mooi uit. Zo is de Oude Kom bijna klaar voor de komende feestdagen. Na de intocht van Sint Nicolaas op 19 november, wordt de volgende dag gestart met het plaatsen van de kerstbomen aan de Haven.