‘Ik vond Geluksmoment wel een mooie term die we nodig hebben’

Simon Stein wil ‘licht brengen’ met muziek

De EP ‘Geluksmoment’ is het nieuwste muzikale werk van zanger Simon Stein (40). Deze kwam tot mede stand door een nauwe samenwerking tussen de Volendammer en Dick Plat. De plaat bestaat uit vijf Nederlandstalige nummers en heeft een akoestische sfeer. Daarmee vertelt de zanger een samenhangend verhaal over een zoektocht naar geluk. Een van de bijzonderheden ervan is de deelname van bandoneonist Carel Kraayenhof.

Door Laurens Tol

Het was juli 2020 toen Simon tijdens zijn vakantie in Italië op het idee voor zijn EP kwam. Wat de toekomst zou brengen, was ongewis. Of er nog wel optredens binnen zouden komen was de vraag. Hij bedacht wat hij kon doen om toch nog muzikaal iets moois neer te zetten. ,,Ik dacht: ik wil mij weer gaan bezighouden met muziek opnemen. Altijd heb ik wel mijn eigen dingen geschreven of ergens aan meegeschreven. Voor deze EP wilde ik dat een keer anders doen. Als ik het zelf doe, dan weet ik waar het ongeveer op uit gaat draaien.”