Sinterklaasavond van KBK Bouw in de Jozef

Donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur vond in de Jozef het Sinterklaasfeest plaats voor de kinderen van medewerk(st)ers van KBK Bouw. De zaal was feestelijk versierd en op tafels stonden vele kadootjes klaar. In spanning zaten de jongens en meisjes te wachten op de Goedheiligman.