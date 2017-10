Slecht onderhouden plantsoentjes in de Saturnusstraat

Door een bewoner uit de Saturnusstraat, die zich tevens inzet voor de natuurvereniging IVN Waterland, werd de Nivo-fotograaf erop geattendeerd wat plaatjes te schieten van de plantsoentjes in de Saturnusstraat. Deze ondergingen voor de winter de laatste maaibeurt.

Met de zware grasmaaier van de gemeente is over de drassige gras-veldjes gereden, waarbij stukken gras gemaaid zijn. Aan de randen en bij obstakels (bomen en PEN-kastjes) blijft het gras ongemaaid liggen. Verder zijn er diepe wielsporen ontstaan in de plantsoentjes.

“Het is toch geen gezicht dat je een grasveldje zó achterlaat. Nu is het winterklaar en verder wordt er niks meer aan gedaan. Als bewoners moet je hier nu een hele tijd tegenaan kijken”, verzuchtte de man.