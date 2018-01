Spoed-dakreparatie Mariakerk

Zaterdagmorgen in alle vroegte waren dakdekkers bezig op het dak van de Mariakerk. Er was lekkage en aangezien er in het weekend H. Missen in de kerk plaatsvinden, moest dit snel hersteld worden. Een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur was bij de Mariakerk geplaatst en daarmee werden de bitumen rollen om het lekkende dak te herstellen, naar boven gehesen.

Enkele stroken dakbedekking werden vernieuwd. Om 10.00 uur was de klus reeds geklaard en kon de hijskraan ingeklapt worden. Door het snelle optreden van de dakdekkers konden de kerkgangers zondag droog in de kerkbanken plaatsnemen. Het is de tweede keer dat er een renovatie aan het dak van de Mariakerk moest plaatsvinden. Enkele jaren geleden was er door storm schade aan het dak en was een strook bitumen bedekking los gewaaid. Nu was er lekkage. Het ligt in de bedoeling om binnen afzienbare tijd het gehele dak van de Mariakerk van een nieuwe laag bitumen te voorzien.